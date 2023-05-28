Высокопоставленный член «Талибана» пригрозил Ирану войной

Вооруженное столкновение между пограничными войсками двух стран началось вчера утром на стыке провинций Захедан и Нимроз. В Исламской республике сообщили о двоих погибших и таком же количестве раненых. В свою очередь, талибы заявили об одном убитом и нескольких пострадавших с их стороны.