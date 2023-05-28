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Высокопоставленный член «Талибана» пригрозил Ирану войной

Весь мир
Высокопоставленный член «Талибана» пригрозил Ирану войной

Поводом стал пограничный вооруженный конфликт, в результате которого с обеих сторон погибли не менее троих бойцов.

Один из лидеров движения «Талибан»✱ (запрещено в России), командир спецподразделения «Бадри» Абдулхамид Хорасани пригрозил Ирану полномасштабным военным конфликтом.

Поводом для такого обращения стало боестолкновение между афганскими и иранскими пограничниками, произошедшее накануне. Оба государства обвинили друг друга в обстреле, который якобы и послужил началом для стычки.

Хорасани, подчеркнув готовность талибов защищать народ, территориальную целостность и суверенитет своего государства, призвал Иран не испытывать терпение афганских сил. Он заявил, что в случае провокаций и агрессии со стороны Тегерана талибы с разрешения «старейшин исламских эмиратов» разгромят республику в войне. Также представитель движения обвинил Иран в закулисных связях с Западом.

Вооруженное столкновение между пограничными войсками двух стран началось вчера утром на стыке провинций Захедан и Нимроз. В Исламской республике сообщили о двоих погибших и таком же количестве раненых. В свою очередь, талибы заявили об одном убитом и нескольких пострадавших с их стороны.

Тегеран возложил вину за столкновение на противника, который в 10 часов утра якобы начал массированный обстрел иранского погранпункта, а также штурмовал его с применением бронеавтомобиля «Хамви». Кабул же утверждает, что первыми открыли огонь иранские войска.

К вечеру ситуация стабилизировалась. На сегодняшний день планировались переговоры между представителями двух государств. Несмотря на это, талибы перебрасывают в район границы дополнительные силы, в том числе орудия полевой артиллерии. Иранское командование также нарастило группировку, временно закрыв границу и направив в зону эскалации разведывательно-ударные беспилотники.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
иран афганистан
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