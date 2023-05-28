«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Дмитрий Носов

Гостем нового выпуска программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, бывший депутат Государственной думы и общественный деятель Дмитрий Носов.
Герой программы родился в семье военного. С детства он собирался пойти по стопам отца и посвятить жизнь армейской службе, но из-за увлечения спортом Носов изменил решение. Дмитрий сделал блестящую карьеру дзюдоиста, побеждая на первенствах России и Европы. Главную свою награду он завоевал в 2014 году в Афинах — бронзовую медаль Олимпийских игр. В интервью он вспомнил, как ставил себе цель добиться высокого результата.
«Когда мне исполнилось16 лет, я был прикован к постели в больнице. В тот момент я решил выиграть Олимпийские игры и начал целенаправленно готовиться, становиться сильнее с каждым днем. Я вел дневники, анализировал свои изменения, своей подготовки, своей физической формы и так далее. От этого я выстраивал цель», — поделился Носов.
Скрупулезная и тяжелая работа над собой привела Дмитрия на спортивный Олимп. Дзюдоист сравнивает спорт с военным искусством и приводит в пример деятельность предпринимателя Евгения Пригожина, который качественно выстраивает модель работы ЧВК «Вагнер» , что приводит к победам в зоне специальной военной операции.
«Это математическая модель, и такой подход правильный, потому что практически все можно посчитать. Если мы говорим о военных действиях, то главные ресурсы — это человеческий капитал, насколько человек владеет военным искусством и военной смекалкой. Следующие вопросы — это дисциплина, слаженность и оснащение, ведь все это колоссально влияет на результат. То же самое в спорте: когда у тебя созданы необходимые условия, ты думаешь только о победе», — отметил гость программы.
Носов рассказал о влиянии большой политики на спортивный мир. Российские атлеты не первый год сталкиваются с проблемами при отборе к соревнованиям на разных уровнях. Экс-спортсмен предложил идею, как можно переломить эту ситуацию и организовать собственные старты, не уступающие по уровню Олимпийским играм.
«Нужна организация, где основные правила — это никакой дискриминации по религии и национальности. Эта идея крутится внутри каждого спортсмена и тренера в мире», — заявил он.
Гость программы известен не только своими спортивными заслугами, но и как общественный деятель, который ведет активную борьбу с запрещенными веществами в стране. Им было основано движение «АнтиДилер», цель которого — искоренение наркоторговли на территории Российской Федерации.
Все подробности интервью с Дмитрием Носовым — в новом выпуске программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном.