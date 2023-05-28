«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Дмитрий Носов

Герой программы родился в семье военного. С детства он собирался пойти по стопам отца и посвятить жизнь армейской службе, но из-за увлечения спортом Носов изменил решение. Дмитрий сделал блестящую карьеру дзюдоиста, побеждая на первенствах России и Европы. Главную свою награду он завоевал в 2014 году в Афинах — бронзовую медаль Олимпийских игр. В интервью он вспомнил, как ставил себе цель добиться высокого результата.