Бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России

Бразильский хавбек петербургского ФК «Зенит» Клаудиньо заявил, что никогда не сталкивался с проявлением расизма в Российской Федерации.
«Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом», — приводит слова полузащитника ТАСС.
Клаудиньо представляет «Зенит» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за команду 24 матча в чемпионате РФ. В ходе этих встреч он записал в свой актив пять голов и десять голевых паса. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
Не смотря на хорошее отношение россиян к бразильским футболистам, бывший главный тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела полагает, что легионеры петербургской команды, включая Малкома и Клаудиньо, скоро покинут Российскую премьер-лигу.