Бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России

Клаудиньо представляет «Зенит» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за команду 24 матча в чемпионате РФ. В ходе этих встреч он записал в свой актив пять голов и десять голевых паса. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.