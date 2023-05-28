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Телеведущая Елена Летучая указала на отсутствие фактчекинга во многих российских СМИ

Общество
Телеведущая Елена Летучая указала на отсутствие фактчекинга во многих российских СМИ

Российская журналистика находится на слабом уровне из-за недостатков в системе образования. В беседе с блогером Надеждой Стрелец телеведущая Елена Летучая объяснила свою точку зрения тем, что студентов не учат проверять достоверность публикуемых сведений.

По ее мнению, в настоящий момент большинство отечественных агентств не проверяет полученную информацию на истинность, из-за чего в новостных лентах появляются так называемые «сплетни». Она подчеркнула, что именно во время обучения в вузах на кафедре журналистики не уделяют этому должного внимания.

В пример она привела федеральный телеканал НТВ. По словам Летучей, при создании выпуска шоу «Звезды сошлись» о ее семье никто из редакторов не вышел на связь, чтобы удостовериться в подлинности данных.

Ранее телеведущая рассказала, как в 2012 году хотела устроиться на должность продюсера по иностранным гостям в программу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
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