Телеведущая Елена Летучая указала на отсутствие фактчекинга во многих российских СМИ

По ее мнению, в настоящий момент большинство отечественных агентств не проверяет полученную информацию на истинность, из-за чего в новостных лентах появляются так называемые «сплетни». Она подчеркнула, что именно во время обучения в вузах на кафедре журналистики не уделяют этому должного внимания.