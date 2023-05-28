Международный форум министров образования «Формируя будущее» состоится в Казани

Москва, 28 мая. Международный форум «Формируя будущее» о роли обучения молодежи в различных государственных сферах пройдет в Казани с 7 по 9 июня 2023 года.
В нем примут участие представители более чем 20 стран со всего мира, включая Сенегал, Мали, Зимбабве, ЦАР и Республику Беларусь. На его площадках чиновники рассмотрят вопросы работы с детьми с ограниченными возможностями и запуска образовательных программ на русском языке.
Кроме того, в рамках конференции министры обсудят доступность курсов обучения среди молодежи и его влияние на экономику государств. Российскую сторону на мероприятии представит глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Позднее на площадках Санкт-Петербурга состоится второй саммит и экономический форум «Россия — Африка». На нем главы стран Черного континента рассмотрят ряд аспектов сотрудничества с Москвой и совместные проекты с отечественными предпринимателями.