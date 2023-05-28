Международный форум министров образования «Формируя будущее» состоится в Казани

В нем примут участие представители более чем 20 стран со всего мира, включая Сенегал, Мали, Зимбабве, ЦАР и Республику Беларусь. На его площадках чиновники рассмотрят вопросы работы с детьми с ограниченными возможностями и запуска образовательных программ на русском языке.