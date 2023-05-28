Диетолог Алексей Кабанов рассказал о расстройствах ЖКТ из-за переедания вишни и черешни

Врач рассказал «Газете.ru», что многие люди уверены в их низкокалорийности, поэтому съедают очень много ягод за раз. Однако фруктоза в черешне вызывает процессы брожения в органах ЖКТ, что приводит к вздутию и диарее, а переедание вишни повышает уровень кислотности в желудке. Это чревато развитием гастрита или язвенной болезни.