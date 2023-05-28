Диетолог Алексей Кабанов рассказал о расстройствах ЖКТ из-за переедания вишни и черешни

Диетолог Алексей Кабанов проинформировал о последствиях переедания черешни и вишни в связи с высоким содержанием в этих ягодах фруктозы и кислоты.
Врач рассказал «Газете.ru», что многие люди уверены в их низкокалорийности, поэтому съедают очень много ягод за раз. Однако фруктоза в черешне вызывает процессы брожения в органах ЖКТ, что приводит к вздутию и диарее, а переедание вишни повышает уровень кислотности в желудке. Это чревато развитием гастрита или язвенной болезни.
Диетолог рекомендует в день есть не больше 500 граммов черешни и 200 граммов вишни. Их желательно употреблять через 30 минут после еды. Кроме того, важно полоскать рот после употребления плодов, чтобы сохранить зубную эмаль. При сахарном диабете и повышенной кислотности желудка лучше отказаться от ягод совсем.
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