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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о войне против России по всем фронтам

Политика
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о войне против России по всем фронтам

Против Российской Федерации ведется война по всем фронтам. Такую точку зрения в воскресенье, 28 мая, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его слова передает информационное агентство РИА Новости. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия в рамках столь масштабного противостояния обязана «сохранять трезвость мышления». По его словам, страна должна сделать все, что соответствует ее интересам, «быть жесткой» и открыто «доносить свои озабоченности». Также Песков отдельно отметил, что цели СВО не поменялись, их необходимо выполнить до конца.

Ранее представитель Кремля раскритиковал сенатора Конгресса США Линдси Грэма за слова о тратах на Украину. Он считает такие высказывания позором для Вашингтона.
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