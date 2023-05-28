Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о войне против России по всем фронтам

Его слова передает информационное агентство РИА Новости. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия в рамках столь масштабного противостояния обязана «сохранять трезвость мышления». По его словам, страна должна сделать все, что соответствует ее интересам, «быть жесткой» и открыто «доносить свои озабоченности». Также Песков отдельно отметил, что цели СВО не поменялись, их необходимо выполнить до конца.