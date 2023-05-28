Лидер оппозиции Сенегала Усман Сонко организовал «караван свободы» и отправился в Дакар

Дакар, 28 мая. Длинная колонна автомобилей, во главе которой встал лидер сенегальской оппозиции Усман Сонко, направилась в столицу республики.
Так называемый «караван свободы» предназначен для того, чтобы защитить главу противоборствующей партии от ареста по обвинениям в изнасиловании, нарушении общественного порядка и участии в несанкционированной демонстрации. Как считают неравнодушные граждане, это попытка действующих властей избавиться от конкурента на президентских выборах в 2024 году.
Согласно информации из социальных сетей, колонна выехала из города Зигиншоре, где Усман Сонко является мэром. В ее составе — несколько автомобилей с флагами Сенегала на бортах и группа восторженных сторонников оппозиционного лидера.
«Цель не в том, чтобы сместить президента. Но если Маки Салл преуспеет в своем стремлении устранить народного кандидата Усмана Сонко, он столкнется с сенегальским народом», — подчеркнул заместитель главы партии Бассиру Коли.
Правительство республики отрицает любые попытки сфабриковать дело против оппозиционного лидера. Чиновники игнорируют подобные обвинения и ссылаются на тайну следствия.
Ранее власти Сенегала сообщили о разоблачении и ликвидации преступной группировки, которая планировала убийство ряда государственных деятелей. По мнению госслужащих, подобная акция началась из-за судебных разбирательств в отношении Усмана Сонко.