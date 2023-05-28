Лидер оппозиции Сенегала Усман Сонко организовал «караван свободы» и отправился в Дакар

Так называемый «караван свободы» предназначен для того, чтобы защитить главу противоборствующей партии от ареста по обвинениям в изнасиловании, нарушении общественного порядка и участии в несанкционированной демонстрации. Как считают неравнодушные граждане, это попытка действующих властей избавиться от конкурента на президентских выборах в 2024 году.