Российская теннисистка Эрика Андреева впервые сыграет на открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос»

Однако она стала лаки-лузером турнира в связи с тем, что ее соотечественница Анна Калинская в воскресенье, 28 мая, объявила о снятии с «Ролан Гаррос» из-за травмы. В первом круге Андреева сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро.