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Российская теннисистка Эрика Андреева впервые сыграет на открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос»

Спорт
Российская теннисистка Эрика Андреева впервые сыграет на открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Эрика Андреева попала в основную сетку Открытого чемпионата Франции в качестве «счастливого неудачника», написали на официальном интернет-ресурсе состязания.

По факту, 18-летняя спортсменка из РФ, занимающая 147-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не должна была играть в матчах «Ролан Гаррос», потому что в финале его квалификации она уступила сербке Ольге Данилович.

Однако она стала лаки-лузером турнира в связи с тем, что ее соотечественница Анна Калинская в воскресенье, 28 мая, объявила о снятии с «Ролан Гаррос» из-за травмы. В первом круге Андреева сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро.

При этом младшая сестра Эрики, Мирра Андреева, уверенно прошла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции.
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