Петербургские спасатели тушат пожар в Колпино на площади 300 кв. метров

Пожарные получили сообщение о возгорании в 12:35. Пламя охватило объект на Финляндской улице, дом 38. По предварительным данным, пожар возник в бытовках. На его ликвидацию отправились 20 спасателей и четыре единицы техники. На данный момент о наличии пострадавших ничего неизвестно.