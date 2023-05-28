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Петербургские спасатели тушат пожар в Колпино на площади 300 кв. метров

Происшествия
Петербургские спасатели тушат пожар в Колпино на площади 300 кв. метров

Спасатели из Санкт-Петербурга отправились на тушение пожара в Колпино на площади 300 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 12:35. Пламя охватило объект на Финляндской улице, дом 38. По предварительным данным, пожар возник в бытовках. На его ликвидацию отправились 20 спасателей и четыре единицы техники. На данный момент о наличии пострадавших ничего неизвестно.

До этого пламя возникло в Гатчинском районе Ленинградской области. В поселке Торфяное взрывались бочки.
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