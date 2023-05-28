Политолог Сергиенко объяснил желание канцлера ФРГ Шольца созвониться с Владимиром Путиным необходимостью алиби

Политолог Владимир Сергиенко объяснил намерение канцлера ФРГ Олафа Шольца созвониться с президентом России Владимиром Путиным «в скором времени». Эксперт убежден, что немецкий политик таким образом хочет обеспечить себе алиби перед «зеленой» коалицией.
Сергиенко поделился своим мнением в интервью изданию NEWS.RU. По словам политолога, Шольца вынуждают к этому шагу накануне нового витка эскалации, но никаких предложений у канцлера для России нет.
«Ему нужно резко уйти от повестки «зеленых», потакающих поставкам на Украину средств ПВО и обучению пилотов ВСУ и систематическим убийствам народов Восточной Европы», — пояснил Владимир Сергиенко.
В таком случае Шольц сможет сказать, что «пытался образумить Путина, но бесполезно», считает эксперт. При этом Сергиенко подчеркнул, что «никакой сверки часов с ФРГ у РФ быть не может», напомнив про предыдущие заявления канцлера Германии о невозможности заключения мирного договора с Москвой или замораживания конфликта.