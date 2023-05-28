Политолог Сергиенко объяснил желание канцлера ФРГ Шольца созвониться с Владимиром Путиным необходимостью алиби

В таком случае Шольц сможет сказать, что «пытался образумить Путина, но бесполезно», считает эксперт. При этом Сергиенко подчеркнул, что «никакой сверки часов с ФРГ у РФ быть не может», напомнив про предыдущие заявления канцлера Германии о невозможности заключения мирного договора с Москвой или замораживания конфликта.