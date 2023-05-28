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Бросил пить и курить: рэпер Джиган рассказал о поступках ради сохранения семейного счастья с Самойловой

Шоу-бизнес
Бросил пить и курить: рэпер Джиган рассказал о поступках ради сохранения семейного счастья с Самойловой

После проблем в отношениях рэпер Джиган снова сошелся со своей супругой Оксаной Самойловой. Артист рассказал, на что он пошел ради сохранения счастья в браке.

Супруги с четырьмя детьми побывали в Африке во время очередного отпуска. Джиган спланировал отдых для домочадцев, чтобы сплотить семью.

По словам рэпера, вернуть благополучие оказалось непросто. В частности пришлось измениться самому. Джиган заявил, что перестал пить и уже ведет трезвый образ жизни четыре месяца. Исчезла и другая вредная привычка. Артист отказался от курения.

Ранее модель Самойлова похвасталась подарком от мужа. Она показала подписчикам шикарный букет из 501 розы.
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