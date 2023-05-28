Президент Турции Эрдоган похвалил соотечественников за показанный другим странам пример демократии

После этого Эрдоган похвалил турецких граждан. Действующий президент считает, что народ уже показал пример демократии в первом туре. Он подчеркнул, что впервые в истории республики выборы проходят в два тура. Также политик отметил высокую явку — пару недель назад она достигла 90%. Во втором туре Эрдоган надеется увидеть такие же рекордные показатели.