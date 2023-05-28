Президент Турции Эрдоган похвалил соотечественников за показанный другим странам пример демократии

После голосования в воскресенье, 28 мая, на избирательном участке в Стамбуле действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган похвалил граждан своей страны за политическую активность.
По имеющейся информации, лидер Анкары уже проголосовал в ходе второго тура выборов главы государства. Он приехал вместе со своей женой на избирательный участок в азиатскую часть Стамбула, в район Ускюдар.
После этого Эрдоган похвалил турецких граждан. Действующий президент считает, что народ уже показал пример демократии в первом туре. Он подчеркнул, что впервые в истории республики выборы проходят в два тура. Также политик отметил высокую явку — пару недель назад она достигла 90%. Во втором туре Эрдоган надеется увидеть такие же рекордные показатели.
Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с ФАН заявил о том, что победа Эрдогана на выборах может закончиться для Турции майданом. По словам специалиста, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу может добиться положительных для себя результатов не столько благодаря усилиям или реальным политическим достоинствам, сколько путем проявления протеста против власти.