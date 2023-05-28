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Астролог Василиса Володина посоветовала сконцентрироваться на своих целях 28 мая

Общество
Астролог Василиса Володина посоветовала сконцентрироваться на своих целях 28 мая

Максимально сконцентрироваться на выполнении обещаний и следить за сказанным посоветовала астролог Василиса Володина.

Как заявила эксперт, 28 мая стоит проявить дисциплину и ответственность, обязательно соблюдая все данные обещание и выполняя поставленные цели. Кроме того, необходимо тщательно подбирать слова, так как сегодня они обретают особую силу. Володина посоветовала воздержаться от шутливых пожеланий чего-то недоброго.

«Ветряные мельницы на языке выйдут боком. Зато скрупулезные тексты обретут поддержку со стороны руководства и подарят заслуженную награду», — приводит слова астролога Teleprogramma.pro.

Ранее специалист Людмила Белоусова рассказала, как астрология может помочь человеку в поисках своего призвания.
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