Астролог Василиса Володина посоветовала сконцентрироваться на своих целях 28 мая

Как заявила эксперт, 28 мая стоит проявить дисциплину и ответственность, обязательно соблюдая все данные обещание и выполняя поставленные цели. Кроме того, необходимо тщательно подбирать слова, так как сегодня они обретают особую силу. Володина посоветовала воздержаться от шутливых пожеланий чего-то недоброго.