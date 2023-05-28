«Одобрение рашизма омерзительно»: доцента-историка СПбГУ Михаила Белоусова обвинили в русофобии

Одного из преподавателей Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Белоусова обвинили в открытой поддержке вооруженных сил Украины. Пользователи социальных сетей утверждают, что педагог грубо высказывался в отношении Специальной военной операции.
В сети начали активно распространять скриншот, где Белоусов сравнивает действия российской армии на территории Украины с фашизмом, а также призывает использовать «свошную риторику в рамках постиронии».
«Прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно. Это «красная черта»: "иногда лучше жевать, чем говорить", — написал педагог в Telegram, обсуждая в соцсетях некое "известное собрание"».
Кроме того, пользователей соцсетей возмутило осуждение траура по погибшему на СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову. Он ушел на службу добровольно, взяв академический отпуск. О его смерти стало известно в начале апреля текущего года. В социальных сетях утверждают, что Белоусов обвинил скорбящих в «рашизме».
Также Михаил Белоусов, возможно, является покровителем группы студентов, которые с 2019 года пропагандируют либерально-русофобские взгляды. Начиная с февраля 2022 года они открыто поддерживают ВСУ.
Напомним, ранее ФАН рассказывал об осужденном за дискредитацию ВС РФ колумбийце, который рассылал фейки о российской армии из торгового центра в Москве.