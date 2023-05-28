«Одобрение рашизма омерзительно»: доцента-историка СПбГУ Михаила Белоусова обвинили в русофобии

Кроме того, пользователей соцсетей возмутило осуждение траура по погибшему на СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову. Он ушел на службу добровольно, взяв академический отпуск. О его смерти стало известно в начале апреля текущего года. В социальных сетях утверждают, что Белоусов обвинил скорбящих в «рашизме».