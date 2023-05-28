Телеведущая Елена Летучая рассказала о попытке устроиться продюсером на шоу «Вечерний Ургант»

Однако телеведущая не расстраивается. Она подчеркнула, что идет «своим индивидуальным путем», и, возможно, именно благодаря ему удалось попасть в проект «Ревизорро». Летучая вспоминает, как при первой встрече с Иваном Ургантом на телевидении он обмолвился о провальной попытке и заявил, что именно Первый канал причастен к тому, «что она стала звездой».