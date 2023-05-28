Телеведущая Елена Летучая рассказала о попытке устроиться продюсером на шоу «Вечерний Ургант»

В 2012 году журналист Елена Летучая хотела устроиться на должность продюсера по иностранным гостям в программу «Вечерний Ургант» на Первом канале, которая в то время только запускалась. О своем неудачном опыте она рассказала в интервью блогеру Надежде Стрелец.
По словам Летучей, на тот момент она работала в студии специальных проектов на федеральном канале. Решив идти дальше по карьерной лестнице, она испытала судьбу и отнесла свое резюме в «Вечерний Ургант», но ей отказали.
Однако телеведущая не расстраивается. Она подчеркнула, что идет «своим индивидуальным путем», и, возможно, именно благодаря ему удалось попасть в проект «Ревизорро». Летучая вспоминает, как при первой встрече с Иваном Ургантом на телевидении он обмолвился о провальной попытке и заявил, что именно Первый канал причастен к тому, «что она стала звездой».
«Я пошла собственным путем, и мой путь привел меня большим гостем в эту же программу. Поэтому я всегда говорю, что не стоит расстраиваться, если что-то не получается. Может быть у жизни есть свой собственный план», — размышляет телеведущая.
Следует отметить, что ранее Ивана Урганта внесли в список российских бизнесменов, политиков и общественных деятелей, которые якобы оказывают финансовую поддержку ВСУ. В беседе с Daily Storm шоумен опроверг эту информацию, назвав ее бредом.