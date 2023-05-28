Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону за 27 мая

Всего от обстрелов ВСУ пострадало шесть областей. В Белгородском районе зафиксировано 19 прилетов, в Борисовском — один, в Волоконовском — два. Также был уничтожен беспилотник, предпринявший попытку атаковать Краснояружский район. Разрушений и пострадавших нет, сообщает Гладков.