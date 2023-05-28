Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону за 27 мая

Подробности обстрела, произведенного Вооруженными силами Украины по Белгородской области 27 мая, привел в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Всего от обстрелов ВСУ пострадало шесть областей. В Белгородском районе зафиксировано 19 прилетов, в Борисовском — один, в Волоконовском — два. Также был уничтожен беспилотник, предпринявший попытку атаковать Краснояружский район. Разрушений и пострадавших нет, сообщает Гладков.
Наибольшие разрушения коснулись Грайворонского и Шебекинского городских округов. В них зафиксировано 115 и 103 прилета соответственно. В городе Шебекино погиб один человек, еще трое пострадали и находятся в больнице. В результате атаки разрушены частные домовладения, многоквартирные дома, хозпостройки и транспорт.
Ранее ВСУ выпустили 41 снаряд калибра 155-мм и десять ракет из РСЗО по Донецку. Обстрелам подверглись Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы города.