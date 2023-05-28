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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о раненой женщине в результате обстрела Куйбышевского района

Происшествия
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о раненой женщине в результате обстрела Куйбышевского района

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавших после обстрела города украинскими войсками.

В своем личном Telegram-канале он поделился информацией о раненных в результате атаки ВСУ на Донецк жителях. По данным главы города, в Куйбышевском районе пострадала женщина 1950 года рождения. Степень полученных травм не уточняется.

Также известно, что в ночь на 28 мая украинские войска восемь раз обстреляли территорию Донецка. В направлении Куйбышевского, Киевского и Петровского районов было выпущено 47 снарядов калибром 155 мм.

Ранее Алексей Кулемзин сообщил о 12-летнем пострадавшем в результате атаки ВСУ на Киевский район Донецка. Отмечается, что снаряд попал в один из домов, после чего в здании начался пожар.
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