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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сенатора Грэма самым большим позором США

Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сенатора Грэма самым большим позором США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подверг критике слова сенатора Конгресса США Линдси Грэма о тратах на Украину. Он считает такие высказывания позором для Вашингтона.

Песков кратко охарактеризовал позицию представителя власти Соединенных Штатов в комментарии для Telegram-канала SHOT. Пресс-секретарь заявил, что для государства нет большего позора, чем подобные заявления сенаторов.

Грэм назвал финансирование Украины удачным на фоне гибели россиян. Депутат Дмитрий Белик считает эти слова свидетельством «сатанинской политики».
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