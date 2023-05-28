Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подверг критике слова сенатора Конгресса США Линдси Грэма о тратах на Украину. Он считает такие высказывания позором для Вашингтона.
Песков кратко охарактеризовал позицию представителя власти Соединенных Штатов в комментарии для Telegram-канала SHOT. Пресс-секретарь заявил, что для государства нет большего позора, чем подобные заявления сенаторов.
Грэм назвал финансирование Украины удачным на фоне гибели россиян. Депутат Дмитрий Белик считает эти слова свидетельством «сатанинской политики».