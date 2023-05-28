Леонид Агутин помог дочери купить квартиру в Соединенных Штатах

Дочь звездной семейной четы Леонида Агутина и Анжелики Варум 24-летняя Елизавета с детства живет в США. Отец певца, 88-летний Николай Петрович, в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, что его внучка уже купила там квартиру, естественно, не без финансовой помощи своего отца, передает портал Teleprogramma.pro.