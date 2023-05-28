Леонид Агутин помог дочери купить квартиру в Соединенных Штатах

Дочь звездной семейной четы Леонида Агутина и Анжелики Варум 24-летняя Елизавета с детства живет в США. Отец певца, 88-летний Николай Петрович, в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, что его внучка уже купила там квартиру, естественно, не без финансовой помощи своего отца, передает портал Teleprogramma.pro.
Наследница музыкальной пары в попытках стать профессиональной певицей пишет песни и исполняет их в составе группы Bruvvy band. Прада, пока музыкальная деятельность особых доходов Елизавете не принесла. Агутин-старший рассказал, что долгое время его внучка проработала кухаркой в состоятельной семье и смогла на этом неплохо заработать.
«Она уже заработала себе на квартиру, уже в ней живет. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать… Папа немного помог, сами понимаете, не без этого», — сказал в эфире НТВ Николай Петрович Агутин.
По его словам, девушка копила деньги, вдобавок и отец ей частично помог. В итоге она сумела купить собственное жилье в Соединенных Штатах Америки.