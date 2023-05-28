«Мы помним»: родным погибших в зоне СВО силовиков вручили ключи от автомобилей

Один из автомобилей получила вдова военного корреспондента Росгвардии, полковника Сергея Постнова. С самых первых дней он выполнял служебно-боевые задачи в зоне СВО, освещал освобождение населенных пунктов в ЛНР и Харьковской области. Жизнь журналиста оборвалась в июне 2022 года на передовой при исполнении воинского долга.