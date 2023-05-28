«Мы помним»: родным погибших в зоне СВО силовиков вручили ключи от автомобилей

В столице прошла благотворительная акция «Мы помним». Этот проект создан для оказания помощи семьям сотрудников силовых структур, которые погибли при исполнении воинского долга.
Торжественную акцию провели в спорткомплексе «Баскет Холл Москва» в парке «Крылатское». Уже 15 лет ее организовывает «Национальный союз ветеранов дзюдо».
«Мы встретились в этом зале, чтобы вспомнить тех, кого с нами нет, чтобы вспомнить их: молодых, здоровых, полных сил, уходящих по долгу службы, по призванию, уходящих защищать интересы своей Родины, наши с вами интересы, нашу независимость и свободу», — заявил президент некоммерческого партнерства «Национальный союз ветеранов дзюдо» Павел Бальский.
Традиционно семьям защитников, которые посмертно стали Героями России, были награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу» и другими государственными наградами, оказывают материальную поддержку. Родные и близкие погибших силовиков получили ключи от автомобилей, памятные сертификаты и скульптурную композицию «Мы помним».
«Было принято решение руководством «Национального союза ветеранов дзюдо», что в число номинаций членам семей погибших добавляются и журналисты. Сегодня сила слова и сила правды важна как никогда. Журналисты выполняют крайне важные государственные задачи, потому что без них, без их честного слова о том, что происходило и что происходит, мир не поймет всего происходящего. Журналист — такой же солдат», — отметил председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Один из автомобилей получила вдова военного корреспондента Росгвардии, полковника Сергея Постнова. С самых первых дней он выполнял служебно-боевые задачи в зоне СВО, освещал освобождение населенных пунктов в ЛНР и Харьковской области. Жизнь журналиста оборвалась в июне 2022 года на передовой при исполнении воинского долга.
«Сергей был профессионалом своего дела — военным журналистом. Очень ответственно относился к своей профессии, всегда был в центре событий: в Чечне, в Сирии, в зоне СВО. Всегда ответственно относился к любой задаче», — произнесла Екатерина Постнова.
Кроме того, популярные российские артисты отдали дань памяти погибшим героям и всем, кто сегодня сражается на передовой и спасает раненых. Перед собравшимися выступили: Стас Пьеха, певица Зара и Григорий Лепс.