Политолог-американист Ордуханян: коррумпированные организации подобно Black Lives Matter убили американскую мечту

Ситуация с афро-американским населением в США очень сложная, и многие реально работающие, желающие улучшить свои условия чернокожие жители страны страдают из-за негодяев и подонков из Black Lives Matter.
Так политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эксклюзивной беседе с ФАН прокомментировал информацию о возможном банкротстве BLM. По его словам, данная радикальная группировка поддерживается либералами у власти, поэтому о скором прекращении ее деятельности говорить рано.
«Как мы знаем, нынешняя партия собирается продлить свое существование в качестве руководящей силы. И пока так будет, никто Black Lives Matter не тронет. Сами они это прекрасно понимают, а поэтому, простите за каламбур, воруют по-черному», — отметил спикер.
Речь идет о непомерно высоких расходах группы, в частности, об оплате организатором группы Патриссией Карллорс 1,6 миллионов долларов брату за «услуги безопасности». Кроме того, сестра одного из члена правления BLM Даниэлла Эдварса заработала 1,1 миллионов долларов за некий «консалтинг».
Меж тем, выясняется, что по итогам 2022 года объем денежных поступлений от белых спонсоров значительно сократился. Таким образом, борцы за права чернокожих тратят больше, чем получают. Видимо, устали не цветные американцы просить прощения за грехи, которые когда-то якобы совершили их далекие предки. Зато налицо очередная коррумпированная организация, вскормленная левыми элитами.
«Некоторые, как их принято называть полезные идиоты давали им деньги, но теперь это прекратилось. Но донаты и не были никогда их основным источником дохода. Деньги им давали из федеральных фонды, которые тратились на них через самые разнообразные структуры», — объяснил Ордуханян.
Поэтому, настаивает он, к Black Lives Matter не сунутся с проверкой ни аудиторы, ни даже ФБР. Никакого расследования не будет, уверен спикер, поскольку в таком случае в СМИ и обществе снова раздуется история об очередном угнетении афроамериканцев.
«Давайте отметим один момент, о котором мало говорят у нас и в самой Америке. Очень многие негры в США реально нуждаются в государственной помощи. Но из-за этих негодяев и подонков из BLM реально работящие люди, которые стремятся устроить свою жизнь, не получают ничего или получают такие копейки, что их это опять затягивает обратно в гетто, в преступную среду, в банды. Особенно это касается молодого поколения.», — объяснил политолог.
По его мнению, тут вопрос даже не столько в деньгах, сколько в том, что организации подобные Black Lives Matter убивают американскую мечту. И в ближайшее время, надеется Ордуханян, американцы это осознают, но может быть уже слишком поздно.