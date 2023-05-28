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Летевший из Кансая в Париж лайнер Air France вернулся в аэропорт вылета из-за вмятины на носовой части

Происшествия
Летевший из Кансая в Париж лайнер Air France вернулся в аэропорт вылета из-за вмятины на носовой части

Инцидент с пассажирским самолетом Air France произошел во Франции. Следовавший из Кансая в Париж лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за вмятины на носовой части, сообщил телеканал TBS.

По данным СМИ, на борту воздушного судна прозвучал сигнал о сбое в работе погодного радара. Тогда экипаж самолета принял решение вернуться в Кансай. Когда лайнер приземлился, на его носовой части была обнаружена вмятина.

Что привело к повреждению фюзеляжа, неизвестно. Отмечается, что на борту самолета Air France было более 300 пассажиров, в результате ЧП никто не пострадал.
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