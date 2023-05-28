Президент Азербайджана Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачинского района высказался о возможном подписании мирного договора с Арменией.
Глава государства считает, что документ может быть подписан в ближайшее время. По мнению президента, после признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана не осталось серьезных препятствий для установления мира между странами. При этом Алиев отметил, что подписание мирного договора произойдет, если армянская сторона «вновь не изменит свою позицию».
Ранее в МИД Армении высказались на эту же тему. Представители внешнеполитического ведомства закавказской республики заявили, что на предстоящих переговорах в Кишиневе 1 июня не планируется подписание документа, который обеспечит мир.