Депутат ГД Дмитрий Белик: слова сенатора Грэма о поддержке Украины свидетельствуют о сатанизме в США

Белик подчеркнул, что Грэм в недавнем заявлении признался в настоящем отношении США к современным событиям. Депутат отметил, что Вашингтон не заинтересован в мире, а лишь в заработке на жертвах боевых действий, передает РИА Новости. Разделяющих позицию Грэма политиков Белик назвал зараженными «вирусом сатанизма».