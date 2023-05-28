Депутат ГД Дмитрий Белик: слова сенатора Грэма о поддержке Украины свидетельствуют о сатанизме в США

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик раскритиковал слова сенатора Конгресса США Линси Грэма о поддержке Украины. Парламентарий считает, что они свидетельствуют о «сатанинской политике» Вашингтона.
Белик подчеркнул, что Грэм в недавнем заявлении признался в настоящем отношении США к современным событиям. Депутат отметил, что Вашингтон не заинтересован в мире, а лишь в заработке на жертвах боевых действий, передает РИА Новости. Разделяющих позицию Грэма политиков Белик назвал зараженными «вирусом сатанизма».
Комментарий по высказыванию сенатора также оставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, к чему в XX веке привело финансирование нацистской Германии.