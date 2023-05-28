Психолог Розенберг призвала не винить детей Куравлева за то, что они поместили актера в дом престарелых

Гештальт-терапевт Любовь Розенберг прокомментировала решение наследников поместить народного артиста Леонида Куравлева в пансионат для пожилых.
Психолог в беседе с изданием StarHit объяснила, почему дети народного артиста РСФСР отправили его в дом престарелых. По мнению Розенберг, такое решение люди принимают, когда осознают, что не в силах правильно заботиться о пожилом родственнике.
Также гештальт-терапевт подчеркнула, что взаимоотношения детей и родителей, страдающих деменцией, всегда вызывают у общественности неоднозначную реакцию. Любовь Розенберг призвала не осуждать близких Куравлева за принятое решение, так как это личный выбор каждого.
Ранее психолог Андрей Зберовский объяснил отказ фигуриста Романа Костомарова от помощи психотерапевтов. Эксперт уверен, что спортсмен обладает достаточной силой воли, чтобы справиться с проблемами самостоятельно.