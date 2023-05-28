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Система UnionPay обогнала Visa по объему мировых транзакций на рынке дебетовых карт

Экономика
Система UnionPay обогнала Visa по объему мировых транзакций на рынке дебетовых карт

Китайская платежная система UnionPay в 2022 году впервые превысила показатели системы Visa по транзакциям через дебетовые карты. Об этом свидетельствуют данные Nilson Report.

В прошлом году доля транзакций UnionPay составила 40,03%, когда как Visa достигла лишь 38,78%. При этом число операций с дебетовыми картами Visa с 2011 года упало с 80% до 39,5%.

У китайской платежной системы, наоборот, наблюдается рост: с почти нулевых показателей до 38,6% в 2021 году. Эксперты полагают, что не последнюю роль в увеличении доли UnionPay на рынке дебетовых карт сыграл уход Visa и MasterCard из России.

Ранее в России нашли альтернативу SWIFT. Финансовые организации начали активно подключаться к китайской системе банковских переводов CIPS для совершения крупных международных сделок.
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