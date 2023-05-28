Мэр Стамбула Имамоглу: в случае победы на выборах Кемаль Кылычдароглу продолжит партнерские отношения с РФ

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу обозначил вектор политики Кемаля Кылычдароглу в отношении России в случае его победы на выборах. По словам градоначальника, политик продолжит партнерские отношения с Москвой.
Напомним, что сегодня, 28 мая, в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Первый состоялся 14 мая — тогда ни действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, ни его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу не перешагнули порог в 50% голосов.
Ранее сообщалось, что в Турции хотят объявить предателями тех, кто поддерживает проамериканскую политику. По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, такими могут счесть в том числе общественных и политических деятелей.