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Мэр Стамбула Имамоглу: в случае победы на выборах Кемаль Кылычдароглу продолжит партнерские отношения с РФ

Политика
Мэр Стамбула Имамоглу: в случае победы на выборах Кемаль Кылычдароглу продолжит партнерские отношения с РФ

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу обозначил вектор политики Кемаля Кылычдароглу в отношении России в случае его победы на выборах. По словам градоначальника, политик продолжит партнерские отношения с Москвой.

Напомним, что сегодня, 28 мая, в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Первый состоялся 14 мая — тогда ни действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, ни его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу не перешагнули порог в 50% голосов.

Ранее сообщалось, что в Турции хотят объявить предателями тех, кто поддерживает проамериканскую политику. По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, такими могут счесть в том числе общественных и политических деятелей.
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