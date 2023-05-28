Предотвратить хаос: IT-аналитик Косарев о возможных кибератаках на телевидение

Особенность постоянной аудитории телеканалов заключается в том, что они определенным образом воспринимают информацию из Сети, отметил в беседе с ФАН эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев.
«Если в интернете есть понятие фейка, то на телевидение и радио, особенно если вещание ведут каналы с узнаваемыми логотипами такого понятия нет», — указывает он.
Как стало известно, УФСБ во взаимодействии с подразделением технической поддержки федерального СМИ ГТРК «Хакасия» пресечены попытки несанкционированного доступа в информационную инфраструктуру республиканского телеканала.
В мае этого года были зафиксированы компьютерное воздействие на средства вычислительной техники ГТРК «Хакасия». Цель: внедрение вредоносного программного обеспечения для получения удаленного доступа к охраняемой законом информации. Как было установлено, попытки взлома совершены с использованием зарубежных IP-адресов, зарегистрированных в США.
«Одной из ближайших угроз является захват инфраструктуры объектов телевещания с целью подделки ведущих телеканалов и распространения лживой информации, что способно спровоцировать хаос», — констатирует Косарев.
Он задается вопросом: насколько наша инфраструктура способна к вмешательству в каналы связи, что позволило бы демонстрировать фейковые передачи? Есть ли у кого-то ответ на практике, а не на бумаге?
Требования по информационной безопасности телевидения связаны с возможными угрозами не столько хакерских атак, сколько с физическим воздействием на инфраструктуру, рассуждает аналитик. То есть должна быть возможность такое телевещание прекратить.
«Эти требования должны соответствовать времени и угрозам, когда диверсионно-террористические группы способны проникать к инфраструктуре субъектов телевещания, — считает эксперт. — Привлечение Минцифры и спецслужбами экспертов в этой области обязательно, как и учения, когда экспертам и специалистам нужно будет дать возможность нарушить теле-радиовещание, и вставить свою информацию в общий поток. Активность Минцифры направлена на предотвращение хаоса, который нас ждет при распространении фейковой информации через эти каналы связи. Загримированные актеры, поддельные передачи, распространяющие информацию, например, о том, что людям надо эвакуироваться, могут породить полноценный хаос», — объясняет специалист в области информационных технологий.
Поэтому требование времени ужесточать критерии безопасности и проверять их практически с тем, чтобы не допустить подобных сценариев, которые безусловно рассматриваются враждебными силами в отношении России, резюмирует Борис Косарев.
Как сообщалось ранее, Минцифры разрабатывает законопроект о регулировании блогосферы.