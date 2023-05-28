Врач Павел Копосов назвал рак легких самым распространенным среди россиян онкологическим заболеванием

Заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра отмечает, что каждый год порядка 50 тысяч человек умирают от рака легких, бронхов и трахеи. Основным фактором, который способствует развитию заболевания, является курение. Риск заболеть у обладателя такой вредной привычки повышается в семь раз, передает «Российская газета».