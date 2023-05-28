Врач Павел Копосов назвал рак легких самым распространенным среди россиян онкологическим заболеванием

Пациенты российских больниц чаще всего умирают от злокачественных новообразований. Ежегодно количество летальных исходов в результате подобного заболевания составляет 250 тысяч. Как снизить риски появления опухолей, рассказал доктор медицинских наук Павел Копосов.
Заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра отмечает, что каждый год порядка 50 тысяч человек умирают от рака легких, бронхов и трахеи. Основным фактором, который способствует развитию заболевания, является курение. Риск заболеть у обладателя такой вредной привычки повышается в семь раз, передает «Российская газета».
На втором месте в России находится рак желудка. Согласно ежегодной статистике, от него погибают 26 тысяч пациентов. Чтобы избежать подобных опухолей, Копосов рекомендует отказаться от употребления спиртных напитков и переработанных мясных продуктов, особенно от копченных колбас.
Злокачественные новообразования в ободочной кишке уносят жизни около 23 тысяч человек в год. Специалист предупреждает, что их развитию способствуют животные жиры и недостаток грубой клетчатки.
Ранее онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев в беседе с ФАН рассказал, как ранняя диагностика рака влияет на эффективность лечения.