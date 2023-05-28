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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил предателями проамерикански настроенных политиков и граждан

Политика
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил предателями проамерикански настроенных политиков и граждан

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что будет считать предателями Родины всех тех, кто проводит в республике проамериканскую политику.

Глава МВД подчеркнул, что к предателям следует относить как партии, так и обычных турецких граждан, которые будут отстаивать американские интересы в стране. При этом государственный деятель подчеркнул, что Анкара знает, «что в Америке хотят сделать в Турции».

«Турция дошла до такой черты, все стороны в этих выборах известны», — заявил Сойлу.

Тем временем в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Министр юстиции Анкары Бекир Боздаг заявил, что мероприятия проходят без нарушений. Его слова позже подтвердил глава турецкого ЦИК Ахмет Енер.
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