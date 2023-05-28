Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «неприемлемой эскалацией» поставку Киеву западных истребителей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал намерения Запада передать Украине истребители. Поставку техники в комментарии журналисту Павлу Зарубину он назвал «неприемлемой эскалацией».
Председатель ведомства отметил, что США и Великобритания диктуют порядок действий другим странам. Цель по ослаблению России выполняют их сателлиты внутри Европейского союза. Лавров надеется, что разумные люди перестанут поддерживать созданный Западом неонацистский режим.
Ранее на Западе сообщали о планах передать Киеву истребители F-16. В минобороны Украины указали, что ВСУ необходимы четыре эскадрильи самолетов.