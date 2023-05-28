Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «неприемлемой эскалацией» поставку Киеву западных истребителей

Председатель ведомства отметил, что США и Великобритания диктуют порядок действий другим странам. Цель по ослаблению России выполняют их сателлиты внутри Европейского союза. Лавров надеется, что разумные люди перестанут поддерживать созданный Западом неонацистский режим.