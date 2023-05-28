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Футболист Килиан Мбаппе подарил болельщице футболку в качестве извинений за разбитый нос на матче

Спорт
Футболист Килиан Мбаппе подарил болельщице футболку в качестве извинений за разбитый нос на матче

Французский нападающий Килиан Мбаппе разбил нос футбольной фанатке на разминке перед матчем «ПСЖ» — «Страсбур». Об инциденте сообщил телеканал ESPN.

Перед встречей футбольных команд проводилась разминка, на которой Мбаппе выбил мяч за пределы поля и случайно попал в лицо девушке, находящейся на трибуне. Форвард сразу подошел к пострадавшей и помог дойти до места, где ей оказали медицинскую помощь.

После матча футболист принес извинения за разбитый нос и подарил футболку со своим номером. Отмечается, что игра «ПСЖ» со «Страсбуром» завершилась со счетом 1:1. Тем самым команда «Пари Сен-Жермен» обеспечила себе чемпионство в лиге 1 сезона 2022/2023.

Ранее Киллиана Мбаппе признали самым высокооплачиваемым спортсменом в возрасте до 25 лет. По некоторым данным, футболист в прошлом году заработал 120 млн долларов.
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