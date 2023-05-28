Футболист Килиан Мбаппе подарил болельщице футболку в качестве извинений за разбитый нос на матче

Перед встречей футбольных команд проводилась разминка, на которой Мбаппе выбил мяч за пределы поля и случайно попал в лицо девушке, находящейся на трибуне. Форвард сразу подошел к пострадавшей и помог дойти до места, где ей оказали медицинскую помощь.