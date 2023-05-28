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Госдепартамент США займется повышением медиаграмотности жителей Болгарии за 878 тыс. долларов

Политика
Госдепартамент США займется повышением медиаграмотности жителей Болгарии за 878 тыс. долларов

Госдепартамент США обучит жителей Болгарии выявлять «вводящую в заблуждение» информацию. На реализацию проекта будет выделено 878 тысяч долларов, пишет RT.

Как следует из документа, основная цель программы — наделить болгарских граждан навыками медийной грамотности для безопасного и критического участия в новостной среде, а также выявления и отсеивания дезинформации.

В Госдепе отметили, что население Болгарии якобы утопает в пропаганде и недостоверной информации, которая направлена на ослабление демократических институтов и подрыв евро-атлантической ориентации страны. Ведомство ищет заинтересованные организации, готовые помочь в реализации проекта.

Предполагается, что исполнители будут сотрудничать со школами, университетами, библиотеками и СМИ. Программа должна продлиться два года, а ее бюджет составит 878 тысяч долларов.

Ранее в столице Болгарии прошла многотысячная антивоенная акция. Митингующие выступали за то, чтобы республика не принимала участие в военных конфликтах.
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