Политические эксперты ФАН: победа Эрдогана на втором этапе выборов может закончиться для Турции майданом

Второй тур голосования на выборах в Турции начался сегодня в 8:00 утра по местному времени. В гонке участвуют два кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу. Победитель будет управлять страной следующие пять лет.
Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с ФАН напомнил, что результаты первого этапа оказались не такими однозначными, какими они казались ранее. Прежде всего для самого Эрдогана. В турецком обществе явно наметилась усталость от его долгого нахождения у руля, на которую наложились и проблемы в экономике. Без сомнений, оппозиция не упустит шанс воспользоваться этим в решающей схватке.
«Кемаль Кылычдароглу может добиться положительных для себя результатов не столько из-за своих усилий или достоинств, сколько путем проявления протеста против правящей власти», — добавил Джаралла.
Не секрет, что в турецкой политике многое не озвучивается, но понимается всеми, отметил он. В данном случае всем ясно, что за кандидатом от республиканской партии стоят западные силы, которых, мягко говоря, раздражает независимое правление Эрдогана. Следовательно, в случае его победы, международная политика качнется в сторону большего взаимодействия с США и ЕС. По крайней мере, на первых порах.
«Будет много улыбок, рукопожатий, приятных слов на встречах. Но за этим будет стоять главный интерес Запада в настоящее время — действия против России. Это нанесет ущерб турецким интересам, и маятник турецкой политики вновь качнется в обратную сторону, но время уже пройдет. А сейчас оно — главный фактор», — прокомментировал собеседник редакции.
Тут стоит отметить, что прошедшие одновременно парламентские выборы закончились победой действующего главы турецкого государства и его союзников. В таком случае, если президентом станет Кылычдароглу, турецкое общество получит противостояние властей внутри страны, которое никому не надо.
Еще один фактор неясности — электоральный ресурс обоих участников гонки. Речь идет о тех избирателях, которые симпатизируют кому-то из кандидатов, но на выборы не пришли. Эксперты сходятся во мнении, что тут шансы предпочтительнее у Эрдогана, объяснил спикер:
«Однако намного более важным фактором, негативно влияющие на Эрдогана, кажется, будет совсем другой: здоровье. Невооруженным взглядом видно, что ему непросто. То ли сказываются последствия перенесенной болезни, то ли возраст».
Тем не менее, по мнению политического эксперта, победу на президентских выборах в Турции одержит именно Эрдоган. С его прогнозом согласен и политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
«Здесь мы можем опираться как на результаты первого тура, так и на соцопросы, хотя социология у них, мягко говоря, понятие условное. Но простая арифметика говорит, что действующий лидер турецкого народа продолжит править. И, по-моему, с этим согласны многие, даже его противники», — подчеркнул политолог.
Но возникает резонный вопрос — что будет дальше? Оба эксперта сходятся во мнении, что в случае второго срока Эрдогана, стоящие за его оппонентом Брюссель и Вашингтон реализуют давно проверенную технологию цветной революции. Другими словами, выведут недовольных исходом голосования людей на улицу.
«Запад не успокаивается. Его СМИ уже активно стараются, агитируя публику выступить против нынешнего президента. Я почти уверен, что после того, как будут объявлены результаты выборов, оппозиция и сторонники Кылычдароглу, подзуживаемые западными дипломатами и медиа, подтолкнут людей на протесты с тем, чтобы не признать результаты выборов недействительными. То есть у них случится свой майдан», — заключил Корнилов.
Избирательные участки будут работать в 81 турецких провинциях заработали до 17:00 по местному времени.