Политические эксперты ФАН: победа Эрдогана на втором этапе выборов может закончиться для Турции майданом

Не секрет, что в турецкой политике многое не озвучивается, но понимается всеми, отметил он. В данном случае всем ясно, что за кандидатом от республиканской партии стоят западные силы, которых, мягко говоря, раздражает независимое правление Эрдогана. Следовательно, в случае его победы, международная политика качнется в сторону большего взаимодействия с США и ЕС. По крайней мере, на первых порах.