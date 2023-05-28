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Движение по трамвайным путям маршрута №3 в Донецке приостановили из-за схода вагона с рельсов

Происшествия
Движение по трамвайным путям маршрута №3 в Донецке приостановили из-за схода вагона с рельсов

В Донецке вагон трамвая сошел с рельсов. Из-за этого на время приостановили движение маршрута общественного транспорта №3.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о происшествии в Ленинском районе в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вагон сошел с рельсов на остановке на Универсальной улице. Глава города добавил, что в связи с этим трамвайное движение пока что осуществляется по укороченному маршруту.

До этого Кулемзин поделился подробностями атаки ВСУ на Куйбышевский район. Он указал, что снаряд попал в квартиру многоэтажного дома.
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