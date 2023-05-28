Движение по трамвайным путям маршрута №3 в Донецке приостановили из-за схода вагона с рельсов

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о происшествии в Ленинском районе в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вагон сошел с рельсов на остановке на Универсальной улице. Глава города добавил, что в связи с этим трамвайное движение пока что осуществляется по укороченному маршруту.