Движение по трамвайным путям маршрута №3 в Донецке приостановили из-за схода вагона с рельсов

В Донецке вагон трамвая сошел с рельсов. Из-за этого на время приостановили движение маршрута общественного транспорта №3.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о происшествии в Ленинском районе в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вагон сошел с рельсов на остановке на Универсальной улице. Глава города добавил, что в связи с этим трамвайное движение пока что осуществляется по укороченному маршруту.
До этого Кулемзин поделился подробностями атаки ВСУ на Куйбышевский район. Он указал, что снаряд попал в квартиру многоэтажного дома.