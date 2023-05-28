Украденный американцами древний монолит «Монстр земли» вернули в Мексику

«Монстр земли» — ольмекская каменная скульптура, возраст которой более 2500 лет. В середине прошлого века монумент был найден в Мексике, но затем частный американский коллекционер его незаконно вывез из страны.
Древняя двухметровая скульптура, также известная как «Дверь в подземный мир», была найдена археологами в конце 50-х — начале 60-х годов XX века. Ее приблизительная стоимость составляет 13,5 миллионов долларов. Сразу после обнаружения памятника истории, неизвестные украли его и незаконно вывезли на территорию Соединенных Штатов Америки.
«Все эти годы «Монстр земли» находился за пределами Мексики. Мы долго пытались отследить его местонахождение, напряженно искали. Власти США даже провели расследование, установив, что он в частной коллекции в Денвере. Именно оттуда монолит был возвращен обратно в Мексику», — объяснила национальный юридический координатор Мексиканского национального института антропологии и истории Мария Вильярреал Эспаррага.
В течение 60 лет монолит «Монстр земли» периодически появлялся на различных выставках в музеях США. В начале этого года он был замечен на экспозиции в Манхэттене, после чего мексиканцы подали официальный запрос на его репатриацию.
«Мы подаем отличный пример всему миру. Мы намерены и дальше искать все предметы, которые принадлежат нам. Будьте уверены, что мы добьемся своего и все вернется на историческую родину», — заявил юрисконсульт министра иностранных дел Мексики Алехандро Селорио Алькантара.
Сегодня памятник истории выставлен в Куэрнаваке — месте археологических раскопок Чалькацинго, где он был впервые обнаружен. Для мексиканского правительства это событие создает прецедент для восстановления всех археологических памятников, разбросанных по всему миру.