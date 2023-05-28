Деревянный двухэтажный дом 1935 года постройки сошел со свай в Архангельске

Жилой двухэтажный деревянный дом сошел со свай в Архангельске. Об это сообщила пресс-служба прокуратуры области.
Инцидент произошел в районе Соломбала 28 мая. Дом, находящийся по адресу улица Адмирала Кузнецова, сошел со свай. Аварийные службы прибыли на место и эвакуировали всех жильцов.
Правоохранители Архангельской области организовали проверку по факту ЧП. На место также выехал прокурор города Николай Хлустиков.
Уточняется, что деревянный дом был построен в 1935 году и состоит из 10 помещений. В строении на момент происшествия были 29 человек, из них 10 — несовершеннолетние. Аварийным жилище не признано.
Ранее пламя охватило четыре деревянных дома в центре Архангельска. Из них два — являлись нежилыми, один — жилым, а в четвертом здании уже не было людей к моменту распространения огня.