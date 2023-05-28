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Иранский пограничник погиб в ходе столкновения с талибами в провинции Нимроз

Происшествия
Иранский пограничник погиб в ходе столкновения с талибами в провинции Нимроз

Военнослужащий иранских пограничных служб Мохаммад Махди Ахмади погиб в результате вооруженного столкновения со сторонниками движения «Талибан»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ) в приграничных районах афганской провинции Нимроз.

Как сообщает агентство Tasnim, во время перестрелки были ранены еще два пограничника. По данным командования местных служб, погибший числился в составе Забульского пограничного полка, который дислоцирован в провинциях Систан и Белуджистан.

Ранее на севере Афганистана потерпел крушение боевой вертолет MD-530 талибов. В ходе полета у воздушного судна возникли технические неполадки, из-за чего оно столкнулось с линией высоко напряжения. Оба пилота погибли.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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