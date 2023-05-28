Полковник запаса Алехин заявил о прибытии двух корпусов ВСУ из стран НАТО для наступления

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин во время разговора с журналистами URA.RU заявил о том, что ВСУ скоро будут наступать на фронте.
По информации эксперта, два или три корпуса, проходившие подготовку в государствах Североатлантического альянса несколько месяцев, уже прибыли в зону боевых действий для участия в наступательных операциях. Алехин считает, что в ближайшее время со стороны Донбасса будут нанесены основные удары.
«Это будет происходить по двум направлениям. На южном — это Запорожская область, или в сторону Горловки, Авдеевки и Марьинки. Туда, по последним данным, перебрасывается большое количество техники и вооружения», — заявил полковник запаса.
Алехин подчеркивает, что после потери Артемовска ВСУ будут действовать с другой стороны. Атаками на Белгородскую область они лишь отвлекают внимание — основной удар придется по линии Донбасской дуги, полагает эксперт.
Ранее газета The Telegraph написала об отчаянных попытках ВСУ завербовать людей в свои ряды. По информации издания, из-за большого количества потерь армия Украины не может сейчас начать контрнаступление.