Полковник запаса Алехин заявил о прибытии двух корпусов ВСУ из стран НАТО для наступления

По информации эксперта, два или три корпуса, проходившие подготовку в государствах Североатлантического альянса несколько месяцев, уже прибыли в зону боевых действий для участия в наступательных операциях. Алехин считает, что в ближайшее время со стороны Донбасса будут нанесены основные удары.