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Полковник запаса Алехин заявил о прибытии двух корпусов ВСУ из стран НАТО для наступления

Политика
Полковник запаса Алехин заявил о прибытии двух корпусов ВСУ из стран НАТО для наступления

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин во время разговора с журналистами URA.RU заявил о том, что ВСУ скоро будут наступать на фронте.

По информации эксперта, два или три корпуса, проходившие подготовку в государствах Североатлантического альянса несколько месяцев, уже прибыли в зону боевых действий для участия в наступательных операциях. Алехин считает, что в ближайшее время со стороны Донбасса будут нанесены основные удары.

«Это будет происходить по двум направлениям. На южном — это Запорожская область, или в сторону Горловки, Авдеевки и Марьинки. Туда, по последним данным, перебрасывается большое количество техники и вооружения», — заявил полковник запаса.

Алехин подчеркивает, что после потери Артемовска ВСУ будут действовать с другой стороны. Атаками на Белгородскую область они лишь отвлекают внимание — основной удар придется по линии Донбасской дуги, полагает эксперт.

Ранее газета The Telegraph написала об отчаянных попытках ВСУ завербовать людей в свои ряды. По информации издания, из-за большого количества потерь армия Украины не может сейчас начать контрнаступление.
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