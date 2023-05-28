Очевидцы сняли на видео последствия ДТП с участием семи машин на трассе Симферополь — Алушта — Ялта

Очевидцы аварии с участием семи автомобилей в Крыму сняли последствия массового ДТП на видео. Кадры с места происшествия на трассе Симферополь — Алушта — Ялта были опубликованы в социальных сетях.
Там, где столкнулись семь машин, работают сотрудники местной Госавтоинспекции. Причины аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием нескольких автомобилей произошло вечером в субботу, 27 мая, в Крыму. Виновником инцидента стал водитель Lexus, который врезался в Opel, от чего выехал на встречную полосу и столкнулся там еще с несколькими машинами.