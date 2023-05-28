Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о досрочном окончании учебного года в школах региона

В своем Telegram-канале чиновник заявил, что в семи районах, граничащих с Украиной, досрочно завершена учеба в школах. Данное решение распространяется также на Белгород, Яковлевский и Новооскольский городские округа. Однако экзамены проведут в ранее установленные сроки.