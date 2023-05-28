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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о досрочном окончании учебного года в школах региона

Общество
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о досрочном окончании учебного года в школах региона

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что школьный учебный год в приграничных районах региона завершится досрочно.

В своем Telegram-канале чиновник заявил, что в семи районах, граничащих с Украиной, досрочно завершена учеба в школах. Данное решение распространяется также на Белгород, Яковлевский и Новооскольский городские округа. Однако экзамены проведут в ранее установленные сроки.

Известно, что в Белгородской области последние звонки для выпускников пройдут в дистанционном формате. Также на любые мероприятия в образовательных учреждениях, находящихся в 15-километровой приграничной зоне, сейчас установлен запрет.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о готовности направить пострадавших при обстреле Шебекино детей в Москву. Сейчас несовершеннолетние находятся под наблюдением врачей в областных больницах.
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