Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова сенатора Конгресса США Линдси Грэма о вложениях в конфликт на Украине. Она напомнила, к чему это привело во Второй мировой войне.
В личном Telegram-канале представитель ведомства подчеркнула, что одна из инвестиций США привела к крупнейшему военному конфликту в истории человечества и к Холокосту. По словам Захаровой, в современной обстановке огромные суммы денег «вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима». Она напомнила Западу, что предыдущая поддержка фашистской Германии закончилась Нюрнбергским трибуналом.
Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским указал на потери со стороны России. Сенатор назвал траты удачными в такой ситуации.