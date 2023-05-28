Мария Захарова напомнила сенатору Грэму об «успешных инвестициях» США во Вторую мировую войну и Холокост

В личном Telegram-канале представитель ведомства подчеркнула, что одна из инвестиций США привела к крупнейшему военному конфликту в истории человечества и к Холокосту. По словам Захаровой, в современной обстановке огромные суммы денег «вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима». Она напомнила Западу, что предыдущая поддержка фашистской Германии закончилась Нюрнбергским трибуналом.