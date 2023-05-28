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Глава турецкого ЦИК Ахмет Енер заявил, что второй тур выборов президента проходит без инцидентов

Политика
Глава турецкого ЦИК Ахмет Енер заявил, что второй тур выборов президента проходит без инцидентов

Второй тур выборов президента Турции проходит без инцидентов. С таким заявлением выступил глава турецкого ЦИК Ахмет Енер.

Напомним, что сегодня, 28 мая, в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Первый состоялся 14 мая — тогда ни действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, ни его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу не перешагнули порог в 50% голосов.

Ранее сообщалось, что голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений. По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага, ожидается высокая активность избирателей.
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