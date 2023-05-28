Глава турецкого ЦИК Ахмет Енер заявил, что второй тур выборов президента проходит без инцидентов

Второй тур выборов президента Турции проходит без инцидентов. С таким заявлением выступил глава турецкого ЦИК Ахмет Енер.
Напомним, что сегодня, 28 мая, в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Первый состоялся 14 мая — тогда ни действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, ни его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу не перешагнули порог в 50% голосов.
Ранее сообщалось, что голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось без нарушений. По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага, ожидается высокая активность избирателей.