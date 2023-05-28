Глава турецкого ЦИК Ахмет Енер заявил, что второй тур выборов президента проходит без инцидентов

Напомним, что сегодня, 28 мая, в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Первый состоялся 14 мая — тогда ни действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, ни его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу не перешагнули порог в 50% голосов.