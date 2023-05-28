Президент Украины Владимир Зеленский предложил на 50 лет ввести санкции против Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением ввести санкции на 50 лет в отношении Ирана. Об этом говорится в проекте постановления, внесенного в Раду.
Если украинские депутаты одобрят предложение лидера страны, торговые операции с Ираном будут полностью запрещены. Транзит ресурсов, полеты и перевозки прервутся.
Помимо этого, резиденты Ирана потеряют возможность выводить капиталы за пределы Украины. Также Киев может запретить осуществлять какие-либо инвестиции в Исламскую Республику.
Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани раскритиковал Зеленского после его слов о России. Представитель ведомства сказал, что политическое шоу президента Украины делается лишь для привлечения внимания западных партнеров Киева.