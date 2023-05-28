МЧС сообщило подробности пожара в трехэтажном здании в московском парке Зарядье

Подробности о возникшем пожаре в московском парке «Зарядье» сообщили в МЧС. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на ведомство.
Возгорание возникло в административном здании на площади пяти квадратных метров. В МЧС сообщили, что в 11:51 по московскому времени пламя было локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.
Возгорание произошло 28 мая в районе 10:00. Ранее сообщалось, что пожар охватил трехэтажный ресторан в «Зарядье», в связи с чем из здания эвакуировали около 50 человек. Очевидцы сообщали о поднимающемся столбе дыма.