Девять человек пострадали в результате столкновения легковушек на трассе в Саратовской области

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло утром 28 мая в Лысогорском районе Саратовской области. Как сообщает министр здравоохранения региона Олег Костин, в результате аварии получили травмы девять человек, среди которых — два ребенка.
На 660-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» столкнулись две машины. В районную больницу были госпитализированы два несовершеннолетних пассажира. Один из них, двухлетняя девочка, находится в крайне тяжелом состоянии. Также в числе пострадавших были четверо мужчин и три женщины.
Ранее массовая дорожная авария с участием семи транспортных средств произошла на трассе Симферополь — Алушта — Ялта. Водитель «Лексуса» столкнулся с автомобилем «Опель», после чего выехал на встречную полосу и врезался еще в несколько машин.