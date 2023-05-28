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Девять человек пострадали в результате столкновения легковушек на трассе в Саратовской области

Происшествия
Девять человек пострадали в результате столкновения легковушек на трассе в Саратовской области

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло утром 28 мая в Лысогорском районе Саратовской области. Как сообщает министр здравоохранения региона Олег Костин, в результате аварии получили травмы девять человек, среди которых — два ребенка.

На 660-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» столкнулись две машины. В районную больницу были госпитализированы два несовершеннолетних пассажира. Один из них, двухлетняя девочка, находится в крайне тяжелом состоянии. Также в числе пострадавших были четверо мужчин и три женщины.

Ранее массовая дорожная авария с участием семи транспортных средств произошла на трассе Симферополь — Алушта — Ялта. Водитель «Лексуса» столкнулся с автомобилем «Опель», после чего выехал на встречную полосу и врезался еще в несколько машин.
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