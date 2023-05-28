Девять человек пострадали в результате столкновения легковушек на трассе в Саратовской области

На 660-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» столкнулись две машины. В районную больницу были госпитализированы два несовершеннолетних пассажира. Один из них, двухлетняя девочка, находится в крайне тяжелом состоянии. Также в числе пострадавших были четверо мужчин и три женщины.