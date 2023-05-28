Кардиолог Олег Варфоломеев перечислил пять ключевых признаков сердечного приступа

Сердечный приступ может привести к летальному исходу. Симптомы, которые помогут распознать это опасное состояние, перечислил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.
Специалисты опросили более 800 человек, которые сталкивались с сердечным приступом. На основе анкетирования были выявлены пять основных жалоб, возникавших у пациентов наиболее часто, пишет Медикфорум.
Перед инфарктом люди чаще всего испытывали трудности с дыханием, учащение сердечного ритма и резкое понижение артериального давления, приводящее к потере сознания. Реже могли возникать и другие симптомы, такие как тошнота, боли в животе и спине.
Варфоломеев отметил, что данные признаки необязательно являются предвестниками сердечного приступа. Однако при их возникновении желательно обратиться к врачу для детальнейшего обследования.
Ранее врач Александр Мясников заявил, что прием витаминов для укрепления сердечно-сосудистой системы не улучшает здоровье.