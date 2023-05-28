Врио главы ФТС Руслан Давыдов заявил, что украинцы стали чаще пытаться провезти наркотики в Россию

Врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов рассказал, что украинские граждане в прошлом году активнее пытались провезти запрещенные вещества на территорию России.
В прошлом году их часто ловили на российской границе за попытку провезти наркотики. Давыдов сообщил, что украинцы активнее занимались контрабандой в Северо-Западном регионе.
Например, в сентябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали граждан за попытку ввоза 60 кг запрещенных веществ из Латвии на российскую территорию.
Ранее Руслан Давыдов объяснил, с чем связаны задержки на границе Евросоюза с РФ. Он отметил, что данная ситуация спровоцирована работой не российской, а сопредельной стороны.