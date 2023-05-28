Мобилизованные отрабатывают тактику стрелкового боя на полигонах ДНР

Тренировки мобилизованных проводятся на полигонах в Донецкой Народной Республики. Военные слушают инструктаж по разным видам стрелкового оружия, а затем отрабатывают полученные знания на практике в окопах или равнинной местности. При этом новобранцы находятся под огнем настоящего оружия, что создает эффект реального боя.