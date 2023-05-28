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Мобилизованные отрабатывают тактику стрелкового боя на полигонах ДНР

ФАН-ТВ

Под руководством опытных инструкторов новобранцы выполняют учебно-боевые задачи в условиях, приближенных к реальности. Солдаты отрабатывают тактику стрельбы и используют ручные гранаты.

Тренировки мобилизованных проводятся на полигонах в Донецкой Народной Республики. Военные слушают инструктаж по разным видам стрелкового оружия, а затем отрабатывают полученные знания на практике в окопах или равнинной местности. При этом новобранцы находятся под огнем настоящего оружия, что создает эффект реального боя.

«В данной ситуации мы придерживаемся формулы, что мы должны уметь работать с любым человеком, то есть не важно, кто они, кем они были и что они умеют, и какой у них уровень подготовки. Приходится примерно приводить их к одному знаменателю», — отметил инструктор с позывным «Кипер».
Мобилизованные отрабатывают тактику стрелкового боя на полигонах ДНР

По словам наставника бойцов, программа обучения включает методы подготовки подразделений воздушно-десантных войск и специального назначения.
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